نشرت السيناريست والكاتبة إنجي علاء توضيحا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت خلاله أن منشورها السابق عن تعرضها للظلم كانت تقصد به العمل، لا حياتها الشخصية.

ماذا قالت إنجي علاء عن منشورها الغامض؟

وكتبت إنجي تحت عنوان توضيح "بالنسبة للكلام المتداول على بعض المواقع، أحب أوضح إن بيني وبين أبو أولادي أحلى ولدين في الدنيا.. ما شاء الله عندهم ١٦ سنة دلوقتي.. وبينا عشرة اكتر من ١٤ سنة.. وعلاقة احترام متبادل من بعد الطلاق اللي بقاله سنتين ونص.. والظلم اللي اتعرضتله في الشغل مفصول عن حياتي الشخصية.. الحمد لله على كل شيء.. وكله عند ربنا".

إنجي علاء تتحدث عن تعرضها للظلم

وكتبت إنجي في منشورها السابق "مش مسامحة.. خصوصًا اللي سرقوا وقتي وتعبي وشغلي سنين، وزيفوا الحقايق، وخلوني أصدق حكايات وأكتب فيها كمان وهي كلها تأليف، ووعدوا وعود ما وفوش بيها وسابوني في نص الطريق. وعلى فكرة أنا ممكن أسامح، إلا الأذى اللي ضر ببنتي معايا بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

وأضافت إنجي عبر فيسبوك: "الحمد لله أنا خسرت وهم.. وهم خسروا الحقيقة، والحمد لله إني كسبت نفسي في الآخر. صحيح كسبتها بعد حرب مؤذية، بس كفاية إني لسه بضحك. حسبي الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، كلي ثقة في الله، وبحمد ربنا كل يوم إنه بعدني عن الشر ده".

كوفيد 25

جدير بالذكر أن إنجي علاء قدمت مع يوسف الشريف أكثر من عمل، كمصممة ملابس، وكذلك ككاتبة، وكان العمل الأخير الذي جمعهما مسلسل "كوفيد 25" الذي عُرض في رمضان 2021، وقامت بكتابته، بطولة يوسف الشريف، ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، عماد رشاد، أميرة العايدي، إسلام جمال، إيناس كامل، محمد مرزبان، راندا البحيري، عصام السقا، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

اقرأ أيضا:

