أحمد الفيشاوي ينشر صورة نادرة مع والدته سمية الألفي: "بحبك إلى أن نلتقي"

كتب : معتز عباس

06:41 م 02/02/2026

احمد الفيشاوي على انستجرام

استعاد الفنان أحمد فاروق الفيشاوي ذكراه مع والدته الراحلة سمية الألفي.

ونشر أحمد الفيشاوي صورة نادرة له وهو صغير مع والدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أمى العزيزة لي وطن و هي الحما وهي السكن، بحبك إلى أن نلتقي، مع النجمة سمية الالفي وحشتيني".

رحيل سمية الألفي

رحلت سمية الألفي عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 72 عاما، يوم السبت 20 ديسمبر الماضي، وخرجت جنازتها بعد أداء الصلاة عليها، من مسجد مصطفى محمود من منطقة المهندسين.

تعد سمية الألفي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي.

ومن أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات، الراية البيضا.

احمد الفيشاوي على انستجرام

أحمد الفيشاوي سمية الألفي رحيل سمية الألفي

