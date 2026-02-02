رمضان 2026.. هيثم نبيل ينتهي من إعداد أغاني "الست موناليزا"

بينها "رأس الأفعى" و "وننسى اللي كان".. شاهد 25 برومو لـ مسلسلات رمضان 2026



انتهى الملحن هيثم نبيل، من تسجيل و تنفيذ أغاني مسلسل "الست موناليزا"، من بطولة الفنانة مي عمر، و المقرر عرضه في رمضان 2026.

وتقدم المطربة اللبنانية مها فتوني، أغاني المسلسل، ومنها أغنية البداية، وهي بعنوان "خلتني أفوق"، من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وأغنية النهاية "باصة لقدام"، من كلمات الشاعرة سلمى رشيد،وتولى توزيعها موسيقيا الموزع خالد نبيل، وهندسة صوتية، وإشراف على التنفيذ للمنتج هاني محروس.

ويعرض مسلسل "الست موناليزا" في رمضان 2026 عبر قناة mbc

ويشارك في بطولته مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، محمود عزب.