رمضان 2026.. هيثم نبيل ينتهي من إعداد أغاني "الست موناليزا"

كتب : مصطفى حمزة

04:19 م 02/02/2026 تعديل في 04:20 م
انتهى الملحن هيثم نبيل، من تسجيل و تنفيذ أغاني مسلسل "الست موناليزا"، من بطولة الفنانة مي عمر، و المقرر عرضه في رمضان 2026.

وتقدم المطربة اللبنانية مها فتوني، أغاني المسلسل، ومنها أغنية البداية، وهي بعنوان "خلتني أفوق"، من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وأغنية النهاية "باصة لقدام"، من كلمات الشاعرة سلمى رشيد،وتولى توزيعها موسيقيا الموزع خالد نبيل، وهندسة صوتية، وإشراف على التنفيذ للمنتج هاني محروس.

ويعرض مسلسل "الست موناليزا" في رمضان 2026 عبر قناة mbc

ويشارك في بطولته مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، محمود عزب.

هيثم نبيل مسلسل الست موناليزا مي عمر رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

