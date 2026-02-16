إعلان

"داخل غرفة مليئة بالورود"..أحدث ظهور لـ يارا السكري والجمهور يعلق (صور)

كتب : مصراوي

03:51 م 16/02/2026
خطفت الفنانة يارا السكري، الأنظار إليها بإطلالة رومانسية بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت السكري، الصور التي ظهرت فيها داخل غرفة مليئة بالورود، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الجمال ده، ما شاء الله، البونبوناية الملاك، أحلى يارا، قمر أوي، مين بقى ابن المحظوظة؟، الله على الحاجات الحلوة دي بقى".

يذكر أن، يارا السكري تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" وهو من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وبطولة أحمد العوضي، درة، طارق الدسوقي، يارا السكري، عصام السقا، محمد ثروت، انتصار، محمود البزاوي.

