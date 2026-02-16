إعلان

تيك توك يوسع جمع بيانات المستخدمين.. كيف تمنع التطبيق من تتبع موقعك؟

كتب : مصراوي

05:22 م 16/02/2026

تيك توك

كتب- محمود عبدالرحمن:

زاد تطبيق تيك توك من جمع بيانات مستخدميه، بما في ذلك معلومات الموقع، ما أثار مخاوف بشأن الخصوصية.

وأدى هذا التوسع إلى ارتفاع عمليات البحث على الإنترنت مؤخرا عن كيفية إيقاف تحديد الموقع على تيك توك، وسط وعي متزايد لدى المستخدمين بمراقبة التطبيق لهم، بحسب عدة تقارير.

حماية البيانات الشخصية

ينصح خبراء الخصوصية باستخدام متصفحات ويب أكثر أمانا لحماية البيانات الحساسة، رغم أنها أقل راحة في الاستخدام، إذ كشفت دراسة أكاديمية أولية أن " متصفح Chrome" يسرب معلومات المستخدمين أكثر من المتصفحات المنافسة، على الرغم من أن حوالي 71% من المستخدمين يعتمدون عليه.

تعطيل خاصية الموقع في تيك توك

لا يحتوي التطبيق على زر مخصص لإيقاف تحديد الموقع، لذلك يجب تعديل إعدادات الهاتف مباشرة:

هواتف آيفون:

افتح الإعدادات ثم الخصوصية وخدمات الموقع وتيك توك ثم اختيار"أبد".

يمكن أيضا تعطيل الموقع الدقيق (Precise Location) لمنع التطبيق من الوصول لإحداثيات GPS الدقيقة.

أجهزة أندرويد:

افتح الإعدادات ثم التطبيقات والإشعارات ثم تيك توك ثم الأذونات والموقع واختيار "رفض".

تيك توك بيانات المستخدمين

