ضبط شخص بالقاهرة يروج أسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب : مصراوي

05:10 م 16/02/2026

ضبط شخص بالقاهرة يروج أسلحة

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة للترويج لبيع أسلحة بيضاء وأسلحة محدثة صوت مقابل أجر مادي بالقاهرة.
وبالفحص، تم تحديد وضبط القائم على الصفحة المشار إليها، مقاول- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبمواجهته أقر بما نُسب إليه. وبإرشاده، تم ضبط (32 سلاحا أبيض – 3 طبنجات محدثة صوت – وعدد من الطلقات الصوتية من أنواع مختلفة) داخل مسكنه بدائرة القسم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

