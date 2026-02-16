إعلان

رئيس "فاليو": ندرس التوسع الخارجي في دولتين عربيتين بعد الأردن

كتب : مصراوي

05:23 م 16/02/2026

فاليو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

كشف وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة فاليو للتمويل الاستهلاكي، عن خطة الشركة للتوسع الخارجي خلال الفترة المقبلة، موضحا أنهم يدرسون التواجد في دولتين عربيتين جديدتين بعد الأردن مفضلا عدم ذكر أسمائهما حتى الانتهاء من الخطة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الشركة حصلت من البنك المركزي الأردني في وقت سابق على رخصة المؤافقة المبدئية للعمل في الأردن على أن يتم الحصول على رخصة التشغيل في النصف الأول من 2026.

وأشار حسونة إلى توسع عمليات في السوق المصرية منذ بدء عملياتها حيث تستحوذ على حصة 22% من إجمالي قطاع التمويل الاستهلاكي البالغ عددها 55 شركة.

ووصلت معدلات نمو في عدد معاملات فاليو بين 100 و200% فيما بلغ معدل نمو التمويلات نحو 60%، وفق ما قاله حسونة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وليد حسونة فاليو الأردن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مزق جسدها بـ 41 طعنة.. تفاصيل مقتل سيدة بالمحلة على يد زوجها
أخبار المحافظات

مزق جسدها بـ 41 طعنة.. تفاصيل مقتل سيدة بالمحلة على يد زوجها
علي كلاي" و"السوق الحرة".. منصة فيو تعلن عن مسلسلاتها في رمضان 2026
دراما و تليفزيون

علي كلاي" و"السوق الحرة".. منصة فيو تعلن عن مسلسلاتها في رمضان 2026
بعد عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء".. محامي سارة خليفة يطالب بإخلاء
حوادث وقضايا

بعد عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء".. محامي سارة خليفة يطالب بإخلاء
تزيد الاختناق.. 8 أخطاء يفعلها الكثيرون أثناء العاصفة الترابية
نصائح طبية

تزيد الاختناق.. 8 أخطاء يفعلها الكثيرون أثناء العاصفة الترابية
جنات تؤدي مناسك العمرة بالسعودية
زووم

جنات تؤدي مناسك العمرة بالسعودية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر