رئيس "فاليو": ندرس التوسع الخارجي في دولتين عربيتين بعد الأردن

كتبت- منال المصري:

كشف وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة فاليو للتمويل الاستهلاكي، عن خطة الشركة للتوسع الخارجي خلال الفترة المقبلة، موضحا أنهم يدرسون التواجد في دولتين عربيتين جديدتين بعد الأردن مفضلا عدم ذكر أسمائهما حتى الانتهاء من الخطة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الشركة حصلت من البنك المركزي الأردني في وقت سابق على رخصة المؤافقة المبدئية للعمل في الأردن على أن يتم الحصول على رخصة التشغيل في النصف الأول من 2026.

وأشار حسونة إلى توسع عمليات في السوق المصرية منذ بدء عملياتها حيث تستحوذ على حصة 22% من إجمالي قطاع التمويل الاستهلاكي البالغ عددها 55 شركة.

ووصلت معدلات نمو في عدد معاملات فاليو بين 100 و200% فيما بلغ معدل نمو التمويلات نحو 60%، وفق ما قاله حسونة.