بفستان أحمر جريء.. نسرين طافش تنشر فيديو من أحدث ظهور لها

إطلالة أنيقة.. هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة، والتي تفاعلت معها نجمات الفن وهن: الفنانة غادة عبدالرازق، الكاتبة إنجي علاء، الفنانة هدى المفتي.

نالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي"، "أحلى واحدة"، "القمر هنا"، "الهنا اللي احنا فيه"، "جميلة أوي".

تشارك الفنانة هنا الزاهد ضمن أحداث فيلم "The Seven Dogs"، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، وهالة صدقي.

الفيلم من سيناريو وحوار محمد الدباح، وانطلق تصويره في يناير 2025 داخل استوديوهات الحصن Big Time، بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار.

اقرأ أيضا..

يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"

حمو بيكا يمازح مساعديه: "أشوف فيهم يوم أنا اللي جبت ده كله لنفسي"



