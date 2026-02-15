إعلان

"إطلالة أنيقة".. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

كتب : معتز عباس

07:18 م 15/02/2026 تعديل في 07:21 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 3 صورة
    هنا الزاهد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة، والتي تفاعلت معها نجمات الفن وهن: الفنانة غادة عبدالرازق، الكاتبة إنجي علاء، الفنانة هدى المفتي.

نالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي"، "أحلى واحدة"، "القمر هنا"، "الهنا اللي احنا فيه"، "جميلة أوي".

تشارك الفنانة هنا الزاهد ضمن أحداث فيلم "The Seven Dogs"، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، وهالة صدقي.
الفيلم من سيناريو وحوار محمد الدباح، وانطلق تصويره في يناير 2025 داخل استوديوهات الحصن Big Time، بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار.

اقرأ أيضا..
يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"

حمو بيكا يمازح مساعديه: "أشوف فيهم يوم أنا اللي جبت ده كله لنفسي"

هنا الزاهد نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قوافل الخير.. الداخلية توزع "كراتين رمضان" على الأسر الأولى بالرعاية
أخبار وتقارير

قوافل الخير.. الداخلية توزع "كراتين رمضان" على الأسر الأولى بالرعاية
يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
زووم

يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟
يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
زووم

يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال
رياضة محلية

إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. بداية الشوط الثاني
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور