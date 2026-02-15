إطلالة أنيقة.. هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت هدى بإطلالة بسيطة، مرتدية نظارة شمس وشعر منسدل على وجهها، وعلقت الفنانة هند صبري على الصور قائلة: "نمبر 5"، وردت هدى: "بحبك أوي"، وأرفقت غادة عبد الرازق تعليقًا بإيموجي قلوب حمراء.



يُذكر أن هدى المفتي تشارك في رمضان 2026 بمسلسل "سوا سوا"، المقرر عرضه على مجموعة قنوات mbc مصر. العمل يشارك في بطولته: أحمد مالك، خالد كمال، نهى عابدين، حسني شتا، وأحمد عبد الحميد، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي حول شاب وفتاة يحلمان بالارتباط، لكن تواجههما العديد من العوائق ويقف المحيطون بهما في طريق تحقيق حلمهما.