ابنة عمرو دياب وصديقها يتبادلان الرسائل الرومانسية في عيد الحب

تبادل ياسين رشدي، صديق نور ابنة الفنان عمرو دياب، رسائل الحب معها تزامنًا مع عيد الحب.

ونشر ياسين مقطع فيديو لهما وهما يرقصان معًا على أنغام أغنيته "جمال عينيها"، وكتب: "عيد حب سعيد يا حبيبتي، أول عيد حب لنا معًا، وهو مميز جدًا بالفعل، لا أريد مشاركة هذه اللحظة مع أي شخص آخر".

وأضاف: "لقد غيرتي حياتي بأجمل طريقة، أنتي سلامي، شريكتي، وأماني. شكرًا لكي لأنكي جعلتي حياتي أكثر إشراقًا وراحة، هذه الأغنية لكي، كل كلمة وكل نغمة نابعة من قلبي. أحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبر".

وردت نور في تعليق: "عيد حب سعيد لك أيضًا يا حبيبي، أحبك كثيرًا! كل يوم معك مميز جدًا لأنني أشاركه مع روحك الرائعة. شكرًا لك لأنك بيتي وقلبي يا حبيبي".

يذكر أن نور تظهر في إعلان رمضاني بصحبة والدها وأشقائها "كنزي وجانا وعبدالله"

