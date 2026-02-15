إعلان

"فستان ذهبي".. أحدث جلسة تصوير أنيقة وجريئة لـ هيفاء وهبي في "الفلانتين"

كتب : معتز عباس

09:26 م 15/02/2026
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    النجمة هيفاء وهبي (1)
  • عرض 11 صورة
    اطلالة هيفاء وهبي
  • عرض 11 صورة
    النجمة هيفاء وهبي (2)
  • عرض 11 صورة
    هيفاء وهبي بفستان انيق وجريء
  • عرض 11 صورة
    هيفاء وهبي تستعد لحفلها الغنائي
  • عرض 11 صورة
    الفنانة هيفاء وهبي وسط جمهورها
  • عرض 11 صورة
    هيفاء وهبي على مسرح الحفل
  • عرض 11 صورة
    هيفاء وهبي في حفلها الغنائي (3)
  • عرض 11 صورة
    هيفاء وهبي في حفلها الغنائي (1)
  • عرض 11 صورة
    هيفاء وهبي في حفلها الغنائي (2)

كشفت النجمة هيفاء وهبي عن أحد إطلالتها في عام 2026، والتي نالت إعجاب المتابعين والجمهور.

ونشرت هيفاء عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي من حفلها الغنائي الأخير في ليلة عيد الحب.

وكتبت، هيفاء: "أنا مدينة الأحلام، ليلة ساحرة مليئة بالطاقة، والابتسامات، والحب، ما زلت أبتسم من الحب الذي تلقيته".
وظهرت هيفاء بإطلالة جريئة مرتدية فستان ذهبي بالكامل مرصع الخرز اللامع، بستايل نجمات الحفلات أو الريد كاربت.

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.


