كشفت النجمة هيفاء وهبي عن أحد إطلالتها في عام 2026، والتي نالت إعجاب المتابعين والجمهور.

ونشرت هيفاء عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي من حفلها الغنائي الأخير في ليلة عيد الحب.

وكتبت، هيفاء: "أنا مدينة الأحلام، ليلة ساحرة مليئة بالطاقة، والابتسامات، والحب، ما زلت أبتسم من الحب الذي تلقيته".

وظهرت هيفاء بإطلالة جريئة مرتدية فستان ذهبي بالكامل مرصع الخرز اللامع، بستايل نجمات الحفلات أو الريد كاربت.

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.



