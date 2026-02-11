هكذا علق رامز جلال بعد طرح البوستر الرسمي لبرنامج رامز ليفل الوحش

أعرب النجم رامز جلال عن سعادته بطرح البوستر الرسمي لبرنامج "رامز ليفل الوحش" والمقرر عرضه في رمضان 2026، على قناة "ام بي سي مصر".

ونشر رامز البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس"، وكتب: "بسم الله توكلنا على الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وأنتوا طيبين".

وأضاف: "بعون الله البوستر الرسمي رامز ليفل الوحش في رمضان 2026 على MBC مصر والله المستعان، أجمد ومتبقاش خفيف .. الموضوع مخيف".

وظهر رامز جلال في البوستر بإطلالة غير تقليدية يرتدي بدلة جلد باللون الأحمر اللامع، ويحمل فانوس، ويضع قرد على كتفه، وبجواره عروسة دب "زومبي".

يذكر أن رامز جلال شارك في حفل مهرجان Joy Awards 2026، والتقط صورًا تذكارية مع المصورين وجمهور الحفل الذين حضروا على الريد كاربت.

شهد الحفل تواجد عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: شاروخان، لبلبة، نادية الجندي، مي عمر، محمد سامي، محمد إمام، ماجد الكدواني، منة شلبي، هند صبري، هنا الزاهد، عمرو يوسف، حسن الرداد، كندة علوش، دنيا سمير غانم، رامي رضوان، نسرين طافش، أصالة، أحمد سعد، عاصي الحلاني، مروان خوري.