علق مطرب المهرجانات حسن شاكوش على واقعة فتاة الأتوبيس، وذلك بعد قرار إخلاء سبيل الشاب المتهم في القضية.

وقال شاكوش خلال بث مباشر عبر تطبيق الفيديوهات "تيك توك": "حطالي عشرين حاجة في بقها وتقولي الشاب اتحرش بيا؟ هي باين عايزة إيه، هي راسمة عايزة إيه، مع احترامي لأي حد، لو بنت محترمة مش هتحط الحاجات دي في بقها".

وأضاف حسن شاكوش: "الشاب شكله محترم جدًا".

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثّقت خلاله فتاة واقعة تحرش بها أحد الأشخاص أثناء استقلالها الأتوبيس، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين رواد السوشيال ميديا.