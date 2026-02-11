رمضان 2026.. من تخطف لقب "نجمة الدراما"؟

"قيمة إنتاجية لم نشهدها من قبل".. هنا الزاهد تروج لفيلم "The Seven Dogs"

تخوض نجمات مسلسلات رمضان، سباق ساخن لحصد لقب "نجمة الدراما"، وذلك من خلال مجموعة قضايا تنوعت بين صراعات "البزنس"، وقصص الحب المعقدة.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي أبرز ملامح المنافسة النسائية في مسلسلات رمضان المقبل.

ياسمين عبدالعزيز

تعود النجمة ياسمين عبد العزيز إلى جمهورها بمسلسل "وننسى اللي كان"، والذي يشهد تعاوناً جديداً مع الفنان كريم فهمي.

ويعرض العمل، عبر شاشة MBC، ويراهن به الثنائي على تكرار نجاحهما السابق في مسلسل "تقابل حبيب".

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة من النجوم منهم شيرين رضا، كريم فهمي، خالد سرحان.

هند صبري

تخوض النجمة هند صبري، السباق بمسلسل "مناعة"، والذي يُعرض حصرياً على قناة DMC.

المسلسل، قصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالي وإخراج حسين المنباوي.

ويشارك في البطولة رياض الخولي، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى.

روجينا

تنافس الفنانة روجينا، في السباق، بمسلسل "حد أقصى"، الذي يقتحم عالم "غسيل الأموال".

ويضم العمل، كوكبة من النجوم بينهم محمد القس، فدوى عابد، ومن إخراج مايا أشرف زكي، ويعرض على قناتى الحياة و CBC، ومنصة WATCH IT.

مي عمر

تقدم الفنانة مي عمر، مسلسل "الست موناليزا"، حيث تجسد شخصية امرأة يحيط بها الغموض بعد اتهامها في جريمة قتل.

ويشارك في بطولة المسلسل، سوسن بدر وأحمد مجدي، و وفاء عامر، ويعرض عبر MBC مصر، ومنصة شاهد.

مي كساب

تقوم ببطولة مسلسل "نون النسوة"، المقرر عرضه عبر قنوات mbc.

ويشاركها البطولة هبة مجدي، محمد جمعة، ندى موسي، محمود الليثي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، ومن تأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر.

سلمى أبو ضيف

تراهن الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، على تقديم، أولى بطولاتها المطلقة، في مسلسل "عرض وطلب".

ويعرض المسلسل، عبر قنوات DMC، ويشارك في البطولة، علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، علاء مرسي، انتصار.

نيللي كريم

تدخل المنافسة، بالمشاركة مع شريف سلامة، في مسلسل "على قد الحب"، والمقرر عرضه، عبر قناة CBC.

ويشارك في المسلسل، مها نصار، أحمد مجدي، صفاء الطوخي، ميمي جمال، أحمد سعيد عبد الغني، محمد أبو داود، محمود الليثي، شهد الشاطر، ويوسف حشيش.

ياسمين رئيس

تقدم مسلسل "اسأل روحك"، المأخوذ عن كتاب "حكايات" للكاتب مصطفى محمود.

وتقوم ببطولة المسلسل، بمشاركة أحمد فهمي، داليا مصطفى، نهال عنبر، آية سليم، إسلام جمال، أحمد عبدالله محمود، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، ويعرض على قناة النهار.

منة شلبي

تشارك في سباق "نجمة الدراما "، من خلال مسلسل"صحاب الأرض"، بمشاركة الفنان إياد نصار.

ويضم المسلسل، الفنان الفلسطيني كامل الباشا، عصام السقا ، تارا عبود .

والمسلسل، معالجة عمار صبري، وتطوير السيناريو والحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج بيتر ميمي، ويُعرض على DMC والحياة.

ريهام عبد الغفور

تنافس بمسلسل "حكاية نرجس"، ومن المقرر عرضه عبر قنوات dmc، والحياة.

ويشاركها في البطولة حمزة العيلي، سماح أنور، أحمد عزمي، دنيا ماهر، إلهام وجدي، بسنت أبو باشا، وسيناريو وحوار العمل عمار صبري، وقصة إخراج سامح علاء.

ريهام حجاج

تقوم ببطولة مسلسل "توابع"، المقرر عرضه، عبر قنوات، الحياة و CBC ومنصة WATCH IT.

ويشارك في البطولة، أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هانى عادل، ريم عامر، سحر رامي، عبير منير، جالا عادل، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

هدى المفتي

تشارك كبطلة في موسم رمضان ٢٠٢٦ من خلال مسلسل "سوا سوا "، الذي يجمعها بالفنان أحمد مالك.

ويشارك في المسلسل، خالد كمال، حسني شتا، شريف دسوقي، فاطمة عادل، محمود سراج، فتوح أحمد، هاني الطمباراي، نُهى عابدين، ومن تأليف مُهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض المسلسل حصرياً على قناة MBC مصر، ومنصة شاهد .

حنان مطاوع

تتصدر بطولة مسلسل "المصيدة "، المقرر عرضه عبر قنوات النهار، وروتانا دراما.

ويشارك في بطولة المسلسل، خالد سليم، سلوى خطاب، محمد عبد العظيم، عمرو عابد، وليد عبد الغني، وعبد الرحمن حسن، وهو من تأليف يحيى حمزة وإخراج مصطفى أبو سيف.