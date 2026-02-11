إعلان

بهاء سلطان يشوق جمهوره لعمل جديد مع محمود العسيلي

كتب : سهيلة أسامة

04:13 م 11/02/2026

بهاء سلطان ومحمود العسيلي

شوق المطرب بهاء سلطان، جمهوره، لعمل جديد يجمعه بالفنان محمود العسيلي.

ونشر بهاء سلطان صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، في مدينة أسوان، وعلق قائلا: "انتظرونا".

وتعاون محمود العسيلي وبهاء سلطان سابقا في أغنية لصالح أحد البنوك، بعنوان "إنت استثنائي".

يُذكر أن آخر أعمال بهاء سلطان كانت أغنية "معايا"، وتعد الأغنية الدعائية لفيلم "ولنا في الخيال حب"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

بهاء سلطان ومحمود العسيلي

المطرب بهاء سلطان الفنان محمود العسيلي بهاء سلطان على فيسبوك

