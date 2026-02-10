مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور في رحلة ريفية (صور)

بإطلالات مختلفة.. ياسمينا العبد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

وثّق أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، رحلتهما مع أصدقائهما خلال جولة في إحدى القرى الريفية.

ونشر تيمور الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر خلالها برفقة زوجته وأصدقائهما، وسط أجواء طبيعية.

يُذكر أن الفنانة مي عز الدين احتفلت بزفافها على أحمد تيمور في نوفمبر الماضي.

وكشفت مي عز الدين عن تأجيل مسلسلها الجديد "قبل وبعد"، الذي كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، وذلك نظرًا لضيق الوقت وعدم استكمال التحضيرات.

