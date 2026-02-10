إعلان

مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور في رحلة ريفية (صور)

كتب : سهيلة أسامة

03:33 م 10/02/2026
    مي عز الدين مع زوجها وأصدقائها (1)
    مي عز الدين مع زوجها وأصدقائها
    مي عز الدين مع زوجها وأصدقائها
    أحمد تيمور (8)
    أحمد تيمور (6)
    مي عز الدين مع زوجها وأصدقائها (3)

وثّق أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، رحلتهما مع أصدقائهما خلال جولة في إحدى القرى الريفية.

ونشر تيمور الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر خلالها برفقة زوجته وأصدقائهما، وسط أجواء طبيعية.

يُذكر أن الفنانة مي عز الدين احتفلت بزفافها على أحمد تيمور في نوفمبر الماضي.

وكشفت مي عز الدين عن تأجيل مسلسلها الجديد "قبل وبعد"، الذي كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، وذلك نظرًا لضيق الوقت وعدم استكمال التحضيرات.

مي عز الدين وزوجها برحلة ريفية الفنانة مي عز الدين أحمد تيمور على إنستىجرام مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور

