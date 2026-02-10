تفاصيل أغاني تتر البداية والنهاية لمسلسل "علي كلاي"

شاركت الشاعرة كوثر حجازي في مسلسل "علي كلاي» من خلال تأليف أغاني تتر البداية والنهاية.

ويأتي تتر البداية بعنوان "سيرك كبير"، وهو من غناء الفنان محمد عدوية، وألحان خالد سلطان، وتوزيع موسيقي محمد جابر، حيث تحمل الأغنية طابعًا دراميًا قويًا يتماشى مع أجواء وأحداث العمل.

أما تتر النهاية، فهو أغنية بصوت المطربة يارا محمد، من ألحان خالد سلطان وتوزيع محمد جابر، لتكمل الحالة الدرامية للمسلسل.

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" في إطار اجتماعي شعبي، حيث يجسد أحمد العوضي شخصية "علي"، ملاكم سابق يعيش في حي حلوان الشعبي، ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتشابك حياته مع صراعات متعددة تمتد بين العمل والعلاقات العاطفية والاجتماعية.