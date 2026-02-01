جلسة تصوير جريئة لـ هدى الإتربي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار بظهور جديد ولافت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت هايدي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة شتوية جريئة، من مشاركتها في حفل المتحدة للعرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026.

وظهرت هدى بإطلالة أنيقة مرتدي ةفستان أسود طويل مع وضع شال طويل من الفرو فوق الأكتاف، والتي تفاعل معها المتابعين وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا دودي"، "جميلة أوي"، "حلوة يا قلبي"، انبسطي يا قمر"، "قمر النجوم"، "نجمة الفن يا قنبلة الجيل".