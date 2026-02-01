إعلان

جلسة تصوير جريئة لـ هدى الإتربي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

كتب : معتز عباس

07:46 م 01/02/2026 تعديل في 07:49 م
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    هدى الإتربي
  • عرض 9 صورة
    هدى الإتربي
  • عرض 9 صورة
    هدى الإتربي
  • عرض 9 صورة
    هدى الإتربي
  • عرض 9 صورة
    هدى الأتربي (4)
  • عرض 9 صورة
    هدى الإتربي
  • عرض 9 صورة
    هدى الإتربي
  • عرض 9 صورة
    هدى الإتربي

خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار بظهور جديد ولافت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت هايدي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة شتوية جريئة، من مشاركتها في حفل المتحدة للعرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026.

وظهرت هدى بإطلالة أنيقة مرتدي ةفستان أسود طويل مع وضع شال طويل من الفرو فوق الأكتاف، والتي تفاعل معها المتابعين وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا دودي"، "جميلة أوي"، "حلوة يا قلبي"، انبسطي يا قمر"، "قمر النجوم"، "نجمة الفن يا قنبلة الجيل".

هدى الأتربي نجوم الفن

