بالفيديو| أسماء جلال تمازح مدربها في الجيم.. والجمهور يعلق

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها مقطع فيديو طريف من داخل صالة الألعاب الرياضية، ظهرت خلاله وهي تمزح مع مدربها الخاص.

ونشرت أسماء الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وتحداها المدرب بحمل أوزان ثقيلة، وعلّقت: "أخرة الاستظراف".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل واسع، وجاءت أبرز التعليقات: "خفف لها الوزن يا كوتش وبراحتها"، "عاش يا فنانة يا نجمة العالم كله"، "كله إلا دي يا كبير"، "عاش".

يُذكر أن آخر الأعمال السينمائية للفنانة أسماء جلال هو فيلم "السلم والثعبان 2"، من بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، وإخراج طارق العريان.

