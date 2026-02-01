رمضان 2026 | طرح برومو مسلسل "درش" بطولة مصطفى شعبان

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت منصة WATCH IT الإلكترونية عن البرومو الرسمي لمسلسل "درش"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026.

وتدور أحداث "درش" في إطار دراما شعبية مليئة بالمفاجآت والتقلبات، من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم: رياض الخولي، سلوى خطاب، نضال الشافعي، سهر الصايغ، غادة طلعت، محمد علي رزق، محمد دسوقي، عايدة رياض، جيهان خليل، هاجر الشرنوبي.

اقرأ أيضًا:

أحمد العوضي ينشر صورة من كواليس حفل المتحدة ويارا السكري تعلق





بسنت أبو باشا تخطف الأنظار في حفل "Ramadan Premier" للشركة المتحدة (صور)





دونا إمام تنشر صور جديدة من حفل خطوبتها





خالد جلال يحتفل بزفاف المخرجة دينا حمزة في أجواء عائلية



