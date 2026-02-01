إعلان

رمضان 2026 | طرح برومو مسلسل "درش" بطولة مصطفى شعبان

كتب : سهيلة أسامة

01:57 م 01/02/2026

مصطفى شعبان في مسلسل درش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت منصة WATCH IT الإلكترونية عن البرومو الرسمي لمسلسل "درش"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026.

وتدور أحداث "درش" في إطار دراما شعبية مليئة بالمفاجآت والتقلبات، من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم: رياض الخولي، سلوى خطاب، نضال الشافعي، سهر الصايغ، غادة طلعت، محمد علي رزق، محمد دسوقي، عايدة رياض، جيهان خليل، هاجر الشرنوبي.

اقرأ أيضًا:
أحمد العوضي ينشر صورة من كواليس حفل المتحدة ويارا السكري تعلق

بسنت أبو باشا تخطف الأنظار في حفل "Ramadan Premier" للشركة المتحدة (صور)

دونا إمام تنشر صور جديدة من حفل خطوبتها

خالد جلال يحتفل بزفاف المخرجة دينا حمزة في أجواء عائلية

رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 مسلسل درش مصطفى شعبان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حكاية فتاة البحيرة التي صفعت خطيبها.. كيف انتهى حب 4 سنوات بمحاضر وفضائح؟
أخبار المحافظات

حكاية فتاة البحيرة التي صفعت خطيبها.. كيف انتهى حب 4 سنوات بمحاضر وفضائح؟
متى تنفّذ أمريكا هجومها على إيران؟.. مسؤول إسرائيلي يكشف الموعد المحتمل
شئون عربية و دولية

متى تنفّذ أمريكا هجومها على إيران؟.. مسؤول إسرائيلي يكشف الموعد المحتمل
للنساء والرجال.. 6 فحوصات بعد سن الأربعين تقي من السرطان
نصائح طبية

للنساء والرجال.. 6 فحوصات بعد سن الأربعين تقي من السرطان

عقوبة التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء.. تعديلات جديدة على قانون الخدمة العسكرية
أخبار مصر

عقوبة التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء.. تعديلات جديدة على قانون الخدمة العسكرية
أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر
زووم

أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة