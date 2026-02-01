أحمد العوضي ينشر صورة من كواليس حفل المتحدة ويارا السكري تعلق

نشر الفنان أحمد العوضي صورة من كواليس حفل "Ramadan Premier" الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس الجمعة بدار الأوبرا في العاصمة الجديدة، بحضور كوكبة من النجوم استعدادا لعرض مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر العوضي صورة من على الريد كاربت عبر صفحته على "فيسبوك" وحازت الصورة على إعجاب الجمهور والتابعين، منهم بطلة مسلسله "علي كلاي" يارا السكري التي اكتفت بوضع عدد من القلوب على الصورة، ورد عليها العوضي بالمثل.

كواليس مسلسل "علي كلاي"

ينتظر الفنان أحمد العوضي عرض مسلسل"علي كلاي" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

أعمال ينتظر عرضها أحمد العوضي قريبا

يشارك الفنان أحمد العوضي الفنانة مي عمر بطولة فيلم "شمشون ودليلة" في أول تعاون لهما على شاشة السينما والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين

"صغرت 20 سنة".. داليا البحيري تخضع لعملية تجميل (صور)