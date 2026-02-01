إعلان

أحمد العوضي ينشر صورة من كواليس حفل المتحدة ويارا السكري تعلق

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 01/02/2026

أحمد العوضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر الفنان أحمد العوضي صورة من كواليس حفل "Ramadan Premier" الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس الجمعة بدار الأوبرا في العاصمة الجديدة، بحضور كوكبة من النجوم استعدادا لعرض مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر العوضي صورة من على الريد كاربت عبر صفحته على "فيسبوك" وحازت الصورة على إعجاب الجمهور والتابعين، منهم بطلة مسلسله "علي كلاي" يارا السكري التي اكتفت بوضع عدد من القلوب على الصورة، ورد عليها العوضي بالمثل.

أحمد العوضي على فيسبوك

كواليس مسلسل "علي كلاي"

ينتظر الفنان أحمد العوضي عرض مسلسل"علي كلاي" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

أعمال ينتظر عرضها أحمد العوضي قريبا

يشارك الفنان أحمد العوضي الفنانة مي عمر بطولة فيلم "شمشون ودليلة" في أول تعاون لهما على شاشة السينما والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يارا السكري وأحمد العوضي

اقرأ أيضا:

الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين

"صغرت 20 سنة".. داليا البحيري تخضع لعملية تجميل (صور)

أحمد العوضي حفل Ramadan Premier الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البابا تواضروس: ختان الإناث عادة رديئة واعتداء صارخ على حقوق الفتيات
أخبار مصر

البابا تواضروس: ختان الإناث عادة رديئة واعتداء صارخ على حقوق الفتيات

وزير الدفاع يلتقي عددًا من قادة وضباط القوات المسلحة
أخبار مصر

وزير الدفاع يلتقي عددًا من قادة وضباط القوات المسلحة
بعد فتح معبر رفح.. حكومة غزة: نحو 80 ألف فلسطيني يرغبون بالعودة للقطاع
شئون عربية و دولية

بعد فتح معبر رفح.. حكومة غزة: نحو 80 ألف فلسطيني يرغبون بالعودة للقطاع
شيخ الأزهر: الإسلام حفظ كرامة المرأة وضمن لها حقوقها
أخبار مصر

شيخ الأزهر: الإسلام حفظ كرامة المرأة وضمن لها حقوقها
مجانا.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
رياضة محلية

مجانا.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. انطلاق مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية حقوق المرأة"
زاد 110 جنيهات.. سعر الذهب يقفز مجددا
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة