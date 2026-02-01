دونا إمام تنشر صور جديدة من حفل خطوبتها

تركي آل الشيخ مع نجوم الملاكمة في حفل "Ring Magazine Awards" السنوي

كشفت الفنانة الشابة دونا إمام عن صور جديدة من كواليس حفل خطوبتها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

خضعت دونا إمام مع خطيبها لجلسة تصوير رومانسية احتفالا بالخطوبة، وكان الحفل وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

أعمال تنتظر عرضها دونا إمام في رمضان 2026

تشارك دونا إمام الفنان عمرو سعد بطولة مسلسل "إفراج" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

تدور أحداث المسلسل حول عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة. تتكشف الأحداث في بيئة الحارة والمجتمع المصري، حيث يقف عباس في مواجهة قوى نافذة وظروف صعبة تستدعي منه الذكاء والكفاح والمواجهة لاستعادة حقه والكرامة التي سُلبت منه.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حاتم صلاح، تارا عماد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.

