دونا إمام تنشر صور جديدة من حفل خطوبتها

كتب : مروان الطيب

01:11 ص 01/02/2026
    دونا إمام وخطيبها وسط الأهل والأصدقاء (1)
    كواليس خطوبة دونا إمام
    دونا إمام وخطيبها وسط الأهل والأصدقاء (2)
    دونا إمام تحتفل خطوبتها
    دونا إمام تحتفل بخطوبتها وسط أجواء رومانسية (3)
    دونا إمام تحتفل بخطوبتها وسط أجواء رومانسية (2)
    دونا إمام تحتفل بخطوبتها مع عائلتها
    دونا إمام تحتفل بخطوبتها وسط أجواء رومانسية (1)
    جلسة تصوير رومانسية لدونا إمام وخطيبها (5)
    جلسة تصوير رومانسية لدونا إمام وخطيبها (6)
    جلسة تصوير رومانسية لدونا إمام وخطيبها (3)
    جلسة تصوير رومانسية لدونا إمام وخطيبها (2)
    جلسة تصوير رومانسية لدونا إمام وخطيبها (1)
    جلسة تصوير رومانسية لدونا إمام وخطيبها (4)

كشفت الفنانة الشابة دونا إمام عن صور جديدة من كواليس حفل خطوبتها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

خضعت دونا إمام مع خطيبها لجلسة تصوير رومانسية احتفالا بالخطوبة، وكان الحفل وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

أعمال تنتظر عرضها دونا إمام في رمضان 2026

تشارك دونا إمام الفنان عمرو سعد بطولة مسلسل "إفراج" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

تدور أحداث المسلسل حول عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة. تتكشف الأحداث في بيئة الحارة والمجتمع المصري، حيث يقف عباس في مواجهة قوى نافذة وظروف صعبة تستدعي منه الذكاء والكفاح والمواجهة لاستعادة حقه والكرامة التي سُلبت منه.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حاتم صلاح، تارا عماد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.

الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين

"صغرت 20 سنة".. داليا البحيري تخضع لعملية تجميل (صور)

