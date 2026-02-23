محامي زينة يكشف تطورات جديدة في قضية التعدى على نجليها.. بيان

أصدر مكتب المحامي عاصم قنديل، وكيل الفنانة زينة، بيانًا رسميًا كشف فيه عن مستجدات القضية التي تقدمت بها موكلته أمام جهات التحقيق.

وأوضح أن البيان جاء للرد على ما تم تداوله مؤخرًا من معلومات وصفها البيان بـ"المغلوطة" بشأن الواقعة محل النزاع، والتي تعود إلى حادثة تعدٍ داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، وأسفرت عن إصابة نجل الفنانة نتيجة هجوم كلب مملوك لأحد المتهمين.

وأضاف في البيان أن نيابة الشيخ زايد الجزئية قررت إحالة المتهمين في واقعة التعدي والإصابة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح أكتوبر، على خلفية اتهامات بترويع الشاكية والتسبب في إصابات لها، فضلًا عن إصابة نجلها، وهي الإصابات التي استدعت تلقي العلاج وفق ما ورد بأوراق التحقيق.

وأشار إلى أن أولى جلسات نظر الدعوى انعقدت بالفعل، حيث قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة السبت 21 فبراير 2026 لاستكمال نظر القضية.

وشدد البيان على احتفاظ الفنانة بكامل حقوقها القانونية، مؤكدًا أن المكتب سيتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي محاولات لنشر مزاعم أو عبارات تخالف ما أسفرت عنه التحقيقات الرسمية أو ما تضمنه قرار الإحالة، مع التأكيد على الثقة في نزاهة القضاء وترقب ما ستنتهي إليه جلسات المحاكمة خلال الفترة المقبلة.

زينة تنضم لنقابة الأشراف

أعلنت الفنانة زينة مؤخرًا عن حصولها على شهادة رسمية تُثبت انتساب أبنائها إلى الأشراف، وذلك من خلال مستند صادر عن "نقابة السادة الأشراف"، مؤكدة أن الوثيقة توثق نسب نجليها زين الدين وعز الدين علي عزت إلى ذرية الإمام الحسين رضي الله عنه، وفقًا لما هو مدون بالشهادة.

ونشرت زينة صورة من الشهادة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت الوثيقة متضمنة أسماء أبنائها وتفاصيل النسب المثبت رسميًا.