قبل عرض أولى حلقاته.. مسلسل بطل العالم يتصدر التريند

كتب : معتز عباس

08:11 م 07/01/2026
يترقب الجمهور عرض مسلسل "بطل العالم" للفنان عصام عمر والفنانة جيهان الشماشرجي، في 18 شهر يناير الجاري على منصة يانجو بلاي.

تدور أحداث المسلسل عن رحلة شاب يدعى صلاح، أصبح بطل إفريقيا في الملاكمة، لكنه خسر بطولة العالم، ليجد نفسه يبحث عن عمل آخر في مجال الحراسات الخاصة ويعرض فيديو عن نفسه على تطبيق "تيك توك".

وخلال الأحداث تأتي لزيارته فتاة تدعى دنيا "جيهان الشماشرجي"، التي تتفق معه على تأمينها مقابل 5000 جنيه شهريًا، ليجد نفسه يقوم بتأمين ابنة رجل أعمال ترك وراءه ميراثاً مخفياً وديوناً خطيرة للمحروق، ملك عالم الرهانات.

ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات لكشف سر الثروة ،ودخول مخاطر وتحديات صعبة أمام العصابات.

مسلسل بطل العالم من تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته كل من عصام عمر، فتحي عبد الوهاب، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، وأحمد عبد الحميد.

مسلسل بطل العالم يتصدر التريند مسلسل بطل العالم أحداث مسلسل بطل العالم مسلسل بطل العالم للفنان عصام عمر

