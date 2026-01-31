بالصور- فدوى عابد تخطف الأنظار في حفل المتحدة لمسلسلات رمضان 2026

تألقت الفنانة فدوى عابد بحفل "Ramadan Premier" الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس الجمعة بدار الأوبرا في العاصمة الجديدة، بحضور كوكبة من النجوم استعدادا لعرض مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026.

خضعت فدوى عابد لجلسة تصوير على هامش الحفل نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلاله مرتدية إطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

أعمال تنتظر عرضها فدوى عابد في رمضان 2026

تشارك فدوى عابد الفنان آسر ياسين والفنانة دينا الشربيني بطولة مسلسل "اتنين غيرنا"، كما تشارك الفنانة روجينا بطولة مسلسل "حد أقصى"، وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

اقرأ أيضا:

وفاة الفنان عبدالهادي بلخياط.. وسميرة سعيد تنعيه





رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"



