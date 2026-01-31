"صغرت 20 سنة".. داليا البحيري تخضع لعملية تجميل (صور)

كتب- مروان الطيب:

كشف طبيب تجميل شهير عن خضوع الفنانة داليا البحيري لعملية تجميل، حيث نشر صورا من كواليس العملية التي أجرتها عبر صفحته على "فيسبوك".

وظهرت داليا البحيري في الصور قبل وبعد العملية، وخضعت لشد وجه وجراحة أسفل العين، وبدت في الصور بعد العملية وكأنها صغرت 20 عاما.

الظهور الأخير لداليا البحيري

وكانت داليا البحيري، نشرت صورا مؤخرا من آخر ظهور لها على السوشيال ميديا عبر صفحتها على إنستجرام، وظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها بأحد الأماكن العامة.

آخر مشاركات داليا البحيري الفنية

وتعد آخر مشاركات داليا البحيري فيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023 وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، وخالد سرحان، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

أعمال تنتظر عرضها داليا البحيري قريبا

وتشارك الفنانة داليا البحيري الفنان هاني رمزي بطولة مسلسل "بدون مقابل" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

