أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الأربعاء، اغتيال وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب، في ضربة إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران.

بزشكيان: الشعب سيواصل طريق القادة

وقال بزشكيان، عبر منصة "إكس"، إن "الاغتيال الغادر لزملائي إسماعيل خطيب، وعلي لاريجاني، وعزيز نصير زاده، إلى جانب عدد من أفراد عائلاتهم وأعضاء فريقهم المرافق، أحزننا جميعًا".

وشدد الرئيس الإيراني على أن الشعب سيواصل طريق القادة الذين تم اغتيالهم، "بثبات أكبر مما كان عليه".

إسرائيل تعلن اغتيال خطيب

كانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، مقتل وزير المخابرات الإيراني في أحدث عمليات استهداف قادة النظام، ضمن سلسلة ضربات موجهة تستهدف كبار المسؤولين في طهران، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال نفذ غارة جوية في طهران ليل الثلاثاء أسفرت عن مقتل وزير المخابرات الإيراني.