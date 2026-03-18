إيران تؤكد اغتيال وزير الاستخبارات في ضربة إسرائيلية بطهران

كتب : محمد جعفر

04:56 م 18/03/2026

حرب إيران وأمريكا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الأربعاء، اغتيال وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب، في ضربة إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران.

بزشكيان: الشعب سيواصل طريق القادة

وقال بزشكيان، عبر منصة "إكس"، إن "الاغتيال الغادر لزملائي إسماعيل خطيب، وعلي لاريجاني، وعزيز نصير زاده، إلى جانب عدد من أفراد عائلاتهم وأعضاء فريقهم المرافق، أحزننا جميعًا".

وشدد الرئيس الإيراني على أن الشعب سيواصل طريق القادة الذين تم اغتيالهم، "بثبات أكبر مما كان عليه".

إسرائيل تعلن اغتيال خطيب

كانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، مقتل وزير المخابرات الإيراني في أحدث عمليات استهداف قادة النظام، ضمن سلسلة ضربات موجهة تستهدف كبار المسؤولين في طهران، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال نفذ غارة جوية في طهران ليل الثلاثاء أسفرت عن مقتل وزير المخابرات الإيراني.

إيران وأمريكا اغتيال إسماعيل خطيب علي لاريجاني عزيز نصير زاده مسعود بزشكيان

مجلس الوزراء: الإعلان عن الموازنة العامة بعد عيد الفطر
أخبار مصر

مجلس الوزراء: الإعلان عن الموازنة العامة بعد عيد الفطر
طهران تودع علي لاريجاني في جنازة حاشدة (فيديو)
شئون عربية و دولية

طهران تودع علي لاريجاني في جنازة حاشدة (فيديو)
موعد إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور.. رئيس الوزراء يعلق
أخبار مصر

موعد إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور.. رئيس الوزراء يعلق
مدبولي: لا نية لرفع سعر رغيف الخبز المدعم
أخبار مصر

مدبولي: لا نية لرفع سعر رغيف الخبز المدعم
وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
أخبار مصر

وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد

