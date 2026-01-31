طارق نور بالعرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026: ممكن مانكونش أعلى صوت لكننا

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة بسمة بوسيل، صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صور من كواليس تصوير مسلسل "بابا وماما جيران" عبر حسابها على انستجرام، استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

أيتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها، صورا لها في المدبح، من كواليس تصوير عمل فني جديد، وعلقت على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: "كنت فاكرة الموضوع أسهل من كدة، حد فاهم حاجة؟".

هنا الزاهد

خضعت الفنانة هنا الزاهد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان ساحر وجذاب خطفت به الأنظار وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

نور إيهاب

نشرت الفنانة نور إيهاب صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها مرتدية إطلالة صيفية.