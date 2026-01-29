إعلان

ياسمين صبري تظهر بإطلالة جريئة.. والجمهور: "أجمل واحدة" (صور)

كتب : هاني صابر

09:11 م 29/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري (4)
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري (2)
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حب من أسبانيا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "من زمان ما شفنا القمر، أجمل واحدة، ما شاء الله، جميلة الجميلات، أجمل من جورجينا، عشق الطفولة".

يذكر أن، ياسمين صبري تغيب عن التواجد في موسم دراما رمضان 2026، وترتبط باستكمال تصوير فيلم سينمائي بعنوان "نصيب" مع الفنان معتصم النهار.

ياسمين صبري إطلالة ياسمين صبري إنستجرام ياسمين صبري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات
حوادث وقضايا

"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات
ياسمين صبري تظهر بإطلالة جريئة.. والجمهور: "أجمل واحدة" (صور)
زووم

ياسمين صبري تظهر بإطلالة جريئة.. والجمهور: "أجمل واحدة" (صور)
ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
نصائح طبية

ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
بطولة كريم محمود عبد العزيز.. mbc تطرح برومو وبوستر "المتر سمير"
مسرح و تليفزيون

بطولة كريم محمود عبد العزيز.. mbc تطرح برومو وبوستر "المتر سمير"
"من دقنه وافتله".. سرق سيارة وسحبها بالأخرى
أخبار المحافظات

"من دقنه وافتله".. سرق سيارة وسحبها بالأخرى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة