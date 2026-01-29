ياسمين صبري تظهر بإطلالة جريئة.. والجمهور: "أجمل واحدة" (صور)

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حب من أسبانيا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "من زمان ما شفنا القمر، أجمل واحدة، ما شاء الله، جميلة الجميلات، أجمل من جورجينا، عشق الطفولة".

يذكر أن، ياسمين صبري تغيب عن التواجد في موسم دراما رمضان 2026، وترتبط باستكمال تصوير فيلم سينمائي بعنوان "نصيب" مع الفنان معتصم النهار.