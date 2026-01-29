قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن إسرائيل في المخطط الأمريكي تقوم بدور المنفذ لخدمة المصالح الأمريكية، ولخدمة ما أسماه "مجلس إدارة العالم"، مضيفًا أن إسرائيل ستتوسع خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، وشيفت)، في بودكاست "أسئلة حرجة"، أن كل ما استحوذت عليه إسرائيل من أراضٍ في سوريا لن يعود، مشيرًا إلى جبل الشيخ على وجه الخصوص.

وأعاد الإعلامي التأكيد على أن الأراضي التي استحوذت عليها إسرائيل في سوريا ولبنان لن تُترك إلا يوم القيامة، مشددًا على أن الوضع الحالي في سوريا والمنطقة يشهد فترة انتقالية غير فاعلة، وأن إعادة تقسيم المنطقة واردة.

وتابع توفيق عكاشة، أن المنطقة تم تقسيمها في اتفاقية سايكس بيكو مطلع القرن العشرين، وأن هذا التقسيم كان باتفاقية شر، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة العالم يرى أنه من الضروري إلغاؤها وإعادة وضع اتفاقية جديدة أطلق عليها اسم "اتفاقية الخير".

وأضاف أن الاتفاقية الجديدة ستتيح إقامة كيانات للطوائف والأعراق المختلفة من خلال دعم تلك الكيانات وإقراضها، بما فيها التركمان والدروز، وستكون بنظام فيدرالي أو دول صغيرة أو إمارات، لأنه يقلق من الطائفية بينما لا يقلق من الأعراق، قائلاً: "هيخلي كل عرق لوحده".

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو