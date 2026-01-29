طلقات خرطوش تصيب شقيقتين في الوجه خلال مشاجرة بشبرا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيبت شقيقتان بطلقات خرطوش في الوجه، تصادف مرورهما أثناء اندلاع مشاجرة مسلحة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بعزبة ناصر بمنطقة مسطرد، التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي واستدعى نقل المصابتين للمستشفى لتلقي العلاج.

وكان اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، تلقيا إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث القسم، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة واستخدام سلاح ناري في المنطقة المشار إليها.

وكشفت التحريات والفحص الميداني أن المشاجرة نشبت بين طرف أول يضم "هاني ع.م.ح" (51 عامًا - سائق) ونجله "هشام" (26 عامًا)، وطرف ثان "أشرف م.ع.ع" (22 عامًا - سائق)، حيث بدأت الواقعة بمشادة كلامية تطورت لتشابك بالأيدي، أقدم خلالها الطرف الثاني على إطلاق عيار ناري من "فرد خرطوش".

أسفر إطلاق النار العشوائي عن إصابة "سارة أ.م" (28 عامًا) وشقيقتها "زينب أ.م" (20 عامًا)، برش خرطوش في الوجه، وذلك حال تصادف تواجدهما بمحيط المشاجرة دون أن يكونا طرفًا فيها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، ليتم تحرير المحضر رقم 3449 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2026، وإخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتولت النيابة التحقيق.