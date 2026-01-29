الداخلية تكشف ملابسات فيديو تصادم سيارتي "الميني فان" على الطريق

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام قائدي سيارتين "فان" بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق والتسبب فى إحداث تلفيات بسيارته بالإسكندرية.

تحريات البحث الجنائي، أكدت عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط السيارتان الظاهرتان بمقطع الفيديو ، وقائديهما سائقان"أحدهما لا يحمل رخصة قيادة"-مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، و بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد إختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.