بالصور.. القبض على الخادمة المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي بطلة "باب الحارة"

كتب : نوران أسامة

09:34 م 29/01/2026 تعديل في 10:18 م
    الفنانة هدى شعراوي_2
    صورة الخادمة المتهمة بقتل بطلة باب الحارة بعد القبض عليها_4
    الخادمة المتهة بقتل بطلة باب الحارة_1

أعلنت وزارة الداخلية السورية، منذ قليل القبض على الخادمة "فيكي أجوك" وتحمل الجنسية الأوغندية، بعد كشف التحقيقات تورطها في قتل الفنانة هدى شعراوي.

وتم استجواب الخادمة في التحقيق ومواجهتها بارتكابها الجريمة، وتستمر التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وملابساتها تمهيدا لإحالة الملف إلى القضاء المختص.

وكانت نقابة الفنانين في سوريا، أعلنت وفاة الممثلة السورية هدى شعراوي، التي اشتهرت بدور "أم زكي" في مسلسل "باب الحارة"، وذلك بعد العثور عليها متوفاة داخل منزلها.

وأكد مصدر مطلع لصحيفة "الوطن" السورية، أنه تم العثور على جثمان الفنانة صباح اليوم داخل منزلها، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الوفاة. فيما أكد موقع et بالعربي، أن الفنانة هدى شعراوي قتلت على يد خادمتها.

يذكر أن، هدى شعراوي تعد من الوجوه الفنية المعروفة في الدراما السورية، وحققت شهرة واسعة بعد تجسيدها شخصية "أم زكي" التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وزارة الداخلية السورية الخادمة فيكي أجوك مقتل الفنانة هدى شعراوي هدى شعراوي سوريا

