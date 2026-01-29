أعلنت وزارة الداخلية السورية، منذ قليل القبض على الخادمة "فيكي أجوك" وتحمل الجنسية الأوغندية، بعد كشف التحقيقات تورطها في قتل الفنانة هدى شعراوي.

وتم استجواب الخادمة في التحقيق ومواجهتها بارتكابها الجريمة، وتستمر التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وملابساتها تمهيدا لإحالة الملف إلى القضاء المختص.

وكانت نقابة الفنانين في سوريا، أعلنت وفاة الممثلة السورية هدى شعراوي، التي اشتهرت بدور "أم زكي" في مسلسل "باب الحارة"، وذلك بعد العثور عليها متوفاة داخل منزلها.

وأكد مصدر مطلع لصحيفة "الوطن" السورية، أنه تم العثور على جثمان الفنانة صباح اليوم داخل منزلها، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الوفاة. فيما أكد موقع et بالعربي، أن الفنانة هدى شعراوي قتلت على يد خادمتها.

يذكر أن، هدى شعراوي تعد من الوجوه الفنية المعروفة في الدراما السورية، وحققت شهرة واسعة بعد تجسيدها شخصية "أم زكي" التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.