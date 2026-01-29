إعلان

بإطلالة جريئة.. كارولين عزمي تخطف الأنظار والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

07:50 م 29/01/2026
    كارولين عزمي (5)
    كارولين عزمي (3)
    كارولين عزمي (4)
    كارولين عزمي (1)

خطفت الفنانة كارولين عزمي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت كارولين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلوب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى كارو، قمر، منين هذا الجمال، الجميلة، العسل كارولين".

يذكر أن، كارولين عزمي قالت في تصريحات سابقة ببرنامج "عرب وود" متحدثة عن أهمية الزواج بالنسبة لها: "نفسي أتجوز، أكيد أول ما يجي صاحب النصيب مش هتردد، لأني بحب العيلة وبحب الأجواء العائلية. ربنا يبعت صاحب النصيب، لسه مفيش حاجة".

كارولين عزمي إطلالة كارولين عزمي إنستجرام كارولين عزمي

