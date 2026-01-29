هل يكسر الذهب حاجز الـ6 آلاف دولار للأوقية في 2026؟

قال المحلل الاقتصادي محمد هشام، إن الذهب يشهد حاليًا ارتفاعًا تاريخيًا غير مسبوق يقترب من مستوى 5600 دولار للأوقية في التعاملات العالمية، مرجعًا هذا الصعود القوي إلى مجموعة من الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية المتشابكة، وفي مقدمتها عدم اليقين بشأن السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتصاعد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف هشام، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال عام 2026 هو استمرار هذا الاتجاه التصاعدي ليتمكن الذهب من اختراق حاجز 6000 دولار للأوقية قبل منتصف العام.

وبرر الخبير الاقتصادي توقعاته باحتمالية توجه البنك المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة لمواجهة تبعات التباطؤ الاقتصادي المتوقع، والعبء الهائل للدين العام الأمريكي الذي فاق 38 تريليون دولار، وهو ما سيعزز من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن تقليدي.

ولفت هشام إلى أن الأسواق قد تشهد على المدى القصير عمليات تصحيح سعري تقنية وجني أرباح من قبل المستثمرين الذين دخلوا في صفقات شراء عند مستويات أدنى، ما قد يدفع الأسعار للتراجع مؤقتًا نحو النطاق بين 5400 إلى 5450 دولارًا للأوقية.

وتابع أن تحقيق قفزة نوعية تدفع بالذهب للانطلاق نحو مستوى 6000 دولار يحتاج إلى ظهور محفزات استثنائية وقوية، كتصاعد حاد في التوترات الجيوسياسية في مناطق الصراع الساخنة حول العالم، أو صدور بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع تضغط بشكل أكبر على قيمة الدولار.

