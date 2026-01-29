إعلان

حنان شوقي: "كنت بكلم ربنا ودلني على الطريقة الصوفية"

كتب : هاني صابر

07:47 م 29/01/2026

حنان شوقي

كشفت الفنانة حنان شوقي، تفاصيل عديدة عن مشوارها الفني، ومواقف مؤثرة بحياتها.

وقالت حنان، ببرنامج "ورقة بيضا": "الجمهور مازال يتذكرني بدوري في مسلسل ليالي الحلمية حتى الوقت الحالي، ويقول لي لقب الدكتورة قمر".

وحول سبب غيابها عن الوسط الفني، أوضحت: "ليس قرار مني أن أبتعد عن الوسط الفني، ولكني قررت اشتري نفسي منذ عام ٢٠٠٢، واخترت رحلتي مع الله، ونظرت إلى أخرتي، واعتزلت الناس، وكنت أشعر أن روحي ليست معي، وكنت أشعر أنني بين ناس غريبة، كنت بكلم ربنا ودلني على الطريقة الصوفية".

وأوضحت: "رأيت ليلة القدر، وهي تعتبر ليلة لا يمكن أن أنساها، كانت رؤية ظاهرية، وشعرت إحساس كبير من الحب والحنية والرحمة، وتغيرت من داخلي، أصبحت لا أرى أي عيوب".

وتابعت حديثها: "اتقهرت وشعرت بالحزن والخذلان الشديد عندما طلبت من منتج المشاركة في عمل فني، وندمت على ذلك، ولم أكررها مرة ثانية، فكنت كلما أحصل على جائزة أقعد في البيت".

وعن الأزمات التي تعرضت لها في حياتها، قالت: "تعرضت لجلطة بسبب أزمة نفسية قوية، وكنت أسوق في الطريق ولم أعد أشاهد شئ من حولي، وأصيبت بجلطة في القلب، والطبيب قالي لي حد مزعلك في قلبك".

وتحدثت متأثرة عن الفنان ممدوح عبد العليم، قائلة "تأثرت بشدة عند وفاته، وكان بيخاف عليا أوي وحزنت بشدة لرحيله".

وعن حياتها الشخصية، أوضحت "تزوجت مرة واحدة، وانفصلت عنه ولم أتزوج بعدها، ولم أطلب الطلاق إطلاقا، لأني أحترم الأسرة والبيت ".

وبشأن رأيها في الجدل المثار حول الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، أضافت: "المرأة التي تتحدث عن زوجها أو العكس شئ غير مقبول، فأنا أحترم أحمد العوضي لأنه لم يتحدث إطلاقا عن ياسمين عبد العزيز بعد الانفصال".

