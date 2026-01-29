بـ"فستان أنيق"..أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)

"أستاذي".. أحمد سعد يعلق على لقائه مع كاظم الساهر داخل الطائرة (صور)

خطفت الفنانة ميرنا جميل، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ميرنا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ملفوفة باللون البني، تحت سماء مفتوحة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، حلوة أوي، أحلى فنان، السكر أهو".

وتخوض ميرنا جميل، دراما رمضان 2026 بمسلسل "الكينج" .

ويشاركها البطولة محمد إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.