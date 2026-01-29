بـ"فستان أنيق"..أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)
كتب : هاني صابر
خطفت الفنانة ميرنا جميل، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
ونشرت ميرنا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ملفوفة باللون البني، تحت سماء مفتوحة".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، حلوة أوي، أحلى فنان، السكر أهو".
وتخوض ميرنا جميل، دراما رمضان 2026 بمسلسل "الكينج" .
ويشاركها البطولة محمد إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.