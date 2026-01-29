إعلان

بـ"فستان أنيق"..أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)

كتب : هاني صابر

07:38 م 29/01/2026
خطفت الفنانة ميرنا جميل، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ميرنا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ملفوفة باللون البني، تحت سماء مفتوحة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، حلوة أوي، أحلى فنان، السكر أهو".

وتخوض ميرنا جميل، دراما رمضان 2026 بمسلسل "الكينج" .

ويشاركها البطولة محمد إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

