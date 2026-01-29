خبير اقتصادي: مخاوف من وصول النفط لـ120 دولارًا إذا اندلعت حرب إيران

قال الخبير الاقتصادي حسن عبدالفتاح، إن القفزة التي شهدها سعر خام برنت مؤخرًا بنسبة 5% خلال الأيام القليلة الماضية تمثل إشارة واضحة على أن الخطاب الإعلامي والسياسي المحيط بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني ما هو إلا "واجهة" تخفي وراءها أبعادًا أخرى.

وأكد عبدالفتاح، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف الأساسي من تصعيد الأزمة الحالية هو اقتصادي بحت ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحريك أسواق النفط العالمية.

وأضاف أن مجرد التلويح باحتمالية نشوب صراع عسكري في المنطقة كفيل برفع أسعار النفط بشكل تلقائي عبر ما يُعرف في الأسواق المالية بـ "علاوة المخاطر الجيوسياسية".

وأشار إلى أن سعر خام برنت وصل بالفعل إلى مستوى 65 دولارًا للبرميل، مع توقعات قوية ببلوغه 71 دولارًا في المدى القريب، محذرًا من أن أي تصعيد حقيقي نحو الحرب قد يدفع بالأسعار إلى مستويات قياسية تتراوح بين 100 و120 دولارًا للبرميل.

كما أشار إلى أن شركات النفط والتكرير العالمية تستغل هذه الأجواء المتوترة لفرض علاوة مخاطر إضافية على المستهلك النهائي، تتراوح قيمتها بين 4 و7 دولارات لكل برميل، مؤكدًا أن كل زيادة بقيمة 10 دولارات في سعر البرميل الخام تنعكس مباشرة على المحطات، حيث ترتفع أسعار البنزين للمستهلك العادي بما يتراوح بين 20 و30 سنتًا للجالون، مما يزيد الأعباء على الاقتصاديات المستوردة ودخل الأسر.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو