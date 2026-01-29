بعد صورها في إيطاليا.. 20 صورة لـ أجرأ إطلالات سارة سلامة

شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها صورًا جديدة من زيارتها لنصب فيتوريو إيمانويل الثاني في ساحة فينيسيا بمدينة روما.

وظهرت سارة في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وكلاسيكية، مرتدية بليزر أسود طويل مع بلوزة بيضاء وبنطلون بنقشة جلد النمر.

وكانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك في فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

