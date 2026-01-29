إعلان

نادية الجندي تشارك متابعيها على السوشيال ميديا صورة نادرة

كتب : معتز عباس

09:00 ص 29/01/2026

نادية الجندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها على السوشيال ميديا، صورة نادرة لها.

ونشرت نادية الجندي الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

جاءت تعليقات، المتابعين كالتالي: "نجمة الجماهير"، "نجمة يا نجمة"، "طول عمرك قمر"، "هتفضلي قمر يا قلبي، أجمل عيون بالعالم".

آخر أعمال نجمة الجماهير كانت المشاركة في مسلسل "سكر زيادة" وعُرض عام 2020.

نادية الجندي

اقرأ أيضا..

بسمة وهبة توجه رسالة لـ أحمد العوضي: "هتنتصر وتكسر الدنيا".. والفنان يرد

20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس

نادية الجندي السوشيال ميديا انستجرام نادية الجندي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وصلت 15000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل أحمد سعد في ختام مهرجان الموسيقى الشتوي
موسيقى

وصلت 15000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل أحمد سعد في ختام مهرجان الموسيقى الشتوي
من دون إمام عاشور.. 15 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا
رياضة محلية

من دون إمام عاشور.. 15 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا
زاد 195 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يحلق لمستوى قياسي جديد بمنتصف التعاملات
اقتصاد

زاد 195 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يحلق لمستوى قياسي جديد بمنتصف التعاملات
أول تعليق من السعودية حول مزاعم رفضها استقبال طحنون بن زايد (فيديو)
شئون عربية و دولية

أول تعليق من السعودية حول مزاعم رفضها استقبال طحنون بن زايد (فيديو)
"الحظ هينادي عليهم".. 4 أبراج تتغير أحوالهم للأحسن
علاقات

"الحظ هينادي عليهم".. 4 أبراج تتغير أحوالهم للأحسن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا