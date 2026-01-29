نادية الجندي تشارك متابعيها على السوشيال ميديا صورة نادرة

تابعنا على

شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها على السوشيال ميديا، صورة نادرة لها.

ونشرت نادية الجندي الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

جاءت تعليقات، المتابعين كالتالي: "نجمة الجماهير"، "نجمة يا نجمة"، "طول عمرك قمر"، "هتفضلي قمر يا قلبي، أجمل عيون بالعالم".

آخر أعمال نجمة الجماهير كانت المشاركة في مسلسل "سكر زيادة" وعُرض عام 2020.

اقرأ أيضا..

بسمة وهبة توجه رسالة لـ أحمد العوضي: "هتنتصر وتكسر الدنيا".. والفنان يرد

20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس