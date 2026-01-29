للعام الثاني تظهر بالحجاب.. 15 صورة لـ هدى المفتي في مسلسلات "80 باكو" و"سوا سوا"
كتب : معتز عباس
تستعد الفنانة الشابة هدى المفتي للمشاركة في دراما رمضان 2026 بمسلسل "سوا سوا".
ودخلت هدى المفتي المنافسة هذا العام بقوة من مسلسلها الجديد الذي يشاركها البطولة النجم أحمد مالك.
وللمرة الثانية على التوالي وفي شهر رمضان، تظهر هدى المفتي بالحجاب، كما ظهرت بنفس المظهر في مسلسلها "80 باكو" رمضان 2025.
ونستعرض 10 صور لـ هدى المفتي بالحجاب في مسلسل "80 باكو" ومسلسل "سوا سوا" المقرر عرضه رمضان الجاري.