للعام الثاني تظهر بالحجاب.. 15 صورة لـ هدى المفتي في مسلسلات "80 باكو" و"سوا سوا"

كتب : معتز عباس

01:50 ص 29/01/2026
    هدى المفتي في مشاهد مسلسل سوا سوا (2)
    هدى المفتي في مشاهد مسلسل سوا سوا (1)
    هدى المفتي في بوستر سوا سوا
    هدى المفتي في 80 باكو
    هدى المفتي في 80 باكو رمضان 2026 (2)
    هدى المفتي في 80 باكو رمضان 2026 (1)
    هدى المفتي في 80 باكو (2)
    هدى المفتي تروج لمسلسل سوا سوا
    بوستر هدى المفتي في 80 باكو
    كواليس 80 باكو
    احمد مالك في مسلسل سوا سوا رمضان 2026 (1)
    احمد مالك في مسلسل سوا سوا رمضان 2026 (2)

تستعد الفنانة الشابة هدى المفتي للمشاركة في دراما رمضان 2026 بمسلسل "سوا سوا".

ودخلت هدى المفتي المنافسة هذا العام بقوة من مسلسلها الجديد الذي يشاركها البطولة النجم أحمد مالك.

وللمرة الثانية على التوالي وفي شهر رمضان، تظهر هدى المفتي بالحجاب، كما ظهرت بنفس المظهر في مسلسلها "80 باكو" رمضان 2025.

ونستعرض 10 صور لـ هدى المفتي بالحجاب في مسلسل "80 باكو" ومسلسل "سوا سوا" المقرر عرضه رمضان الجاري.

هدى المفتي دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 مسلسل سوا سوا

