إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

نستعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

زينة

خطفت الفنانة زينة، الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

جورجينا

شاركت الممثلة الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، متابعيها على موقع "إنستجرام"، الأوقات التي تقضيها مع أبنائها، وهي تؤدي بعض التدريبات الخاصة.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها صورة جديدة لها بإطلالة جريئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت فيها داخل صالة الألعاب الرياضية.

يارا السكري

خطفت الفنانة يارا السكري، الأنظار إليها بإطلالة شتوية أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها مرتدية بالطو فرو ثقيل وفستان أسود طويل.

إنتصار

نشرت الفنانة إنتصار، صورة لها من كواليس تصوير مسلسل"علي كلاي" عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "علي كلاي.. رمضان 2026 ".

نرمين الفقي

ظهرت الفنانة نرمين الفقي بصحبة الفنان خالد الصاوي في كواليس مسلسل"أولاد الراعي"، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

هدى الاتربي

ظهرت الفنانة هدى الإتربي، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعيدها إلى عام 2021".