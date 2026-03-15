أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن كلمة عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية حملت العديد من الرسائل السياسية والاقتصادية المهمة، وتعكس نهج الدولة المصرية في مصارحة المواطنين بحقيقة التحديات التي تمر بها البلاد في ظل أوضاع إقليمية ودولية شديدة التعقيد.



وقال فرحات في بيان له، إن حديث الرئيس جاء في توقيت بالغ الحساسية تشهده المنطقة، حيث تتسارع الأزمات والصراعات في عدد من الملفات الإقليمية، وهو ما يفرض ضغوطا كبيرة على اقتصادات دول المنطقة، مشيرا إلى أن مصر تتحرك وفق رؤية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي بالتوازي مع القيام بدور إقليمي مسؤول يسعى إلى تهدئة التوترات ومنع اتساع دوائر الصراع.



وأضاف فرحات أن تأكيد الرئيس على الجهود المصرية لخفض التصعيد في المنطقة، خاصة في ظل الحرب الدائرة في أكثر من بؤرة توتر، يعكس ثقل الدولة المصرية ومكانتها كطرف إقليمي فاعل يسعى دائما إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية، وهو ما يعزز من دور القاهرة كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.



وأشار فرحات إلى أن جزءا مهما من كلمة الرئيس ركز على الشأن الاقتصادي، حيث قدم شرحاً واضحا وصريحا للظروف التي دفعت الدولة لاتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الصعبة، ومن بينها تعديل أسعار المنتجات البترولية، مؤكدا أن هذه المصارحة تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية الشفافية مع المواطنين، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة.



وأوضح فرحات أن الأرقام التي عرضها الرئيس بشأن حجم استهلاك الطاقة وتكلفة المنتجات البترولية، تعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في إدارة مواردها الاقتصادية، لافتا إلى أن مصر تتحمل ضغوطاً إضافية نتيجة اضطرابات الاقتصاد العالمي وتأثير الصراعات الإقليمية على مصادر الدخل القومي، ومنها تراجع إيرادات قناة السويس خلال الفترة الماضية.



وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن تأكيد الرئيس على استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا وإطلاق حزم اجتماعية جديدة، يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل كما أشاد بتأكيد الرئيس على أهمية تماسك الجبهة الداخلية في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول لحماية استقرار الدولة المصرية، خاصة في ظل تجارب إقليمية أثبتت أن انهيار الدول يبدأ من تفكك الداخل.



وشدد فرحات على أن كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية جسدت رؤية شاملة لإدارة الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، تقوم على المصارحة والشفافية، والعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بالتوازي مع الحفاظ على الدور الإقليمي الفاعل لمصر في محيطها العربي والإقليمي.



اقرأ أيضا:

