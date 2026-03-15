أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأحد 15 مارس 2026، مشيرة إلى تحسن الرؤية الأفقية وهدوء سرعة الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض مناطق شمال البلاد.

وأوضحت "الهيئة" في بيانها، أن البلاد ستشهد شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة بين الرابعة والتاسعة صباحًا، على مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

أماكن سقوط الأمطار في مصر اليوم

وتتوقع "الأرصاد" سقوط أمطار متوسطة أحيانًا غزيرة ورعدية على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة خلال اليوم، متوقعةً سقوط أمطار خفيفة على مناطق جنوب الوجه البحري، مدن القناة، وخليج العقبة، مع احتمالية امتدادها بنسبة حدوث تصل إلى 30% لمناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى نشاط الرياح على بعض مناطق السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس في الأماكن المفتوحة.

وحذرت من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج بين 2.5 و4 أمتار.

وأضافت تشهد مناطق البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة اضطرابًا في الملاحة البحرية بسبب نشاط الرياح، التي تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج بين مترين و3.5 متر.





