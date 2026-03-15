

وكالات

أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا مع نظيره في الكويت عبد الله علي اليحيا لبحث تداعيات التصعيد العسكري المتصاعد في المنطقة والتطورات المرتبطة به.

وأكد وزير الخارجية المصري وقوف مصر إلى جانب دولة الكويت في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أنه لا توجد أي مبررات أو مسوغات يمكن أن تشرعن هذه الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وحذر من التداعيات الكارثية لانزلاق المنطقة نحو حرب شاملة، داعيًا إلى تفعيل آليات العمل العربي المشترك لتوفير مظلة حماية فاعلة للأمن القومي العربي، مع التأكيد على إدانة مصر القاطعة لأي اعتداءات تستهدف أمن واستقرار دول الخليج العربي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن تقدير بلاده لمواقف القيادة السياسية في مصر الداعمة لأمن الخليج، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، وجاء ذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.