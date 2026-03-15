وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الكويتي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة

كتب : مصراوي

08:15 ص 15/03/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

وكالات

أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا مع نظيره في الكويت عبد الله علي اليحيا لبحث تداعيات التصعيد العسكري المتصاعد في المنطقة والتطورات المرتبطة به.

وأكد وزير الخارجية المصري وقوف مصر إلى جانب دولة الكويت في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أنه لا توجد أي مبررات أو مسوغات يمكن أن تشرعن هذه الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وحذر من التداعيات الكارثية لانزلاق المنطقة نحو حرب شاملة، داعيًا إلى تفعيل آليات العمل العربي المشترك لتوفير مظلة حماية فاعلة للأمن القومي العربي، مع التأكيد على إدانة مصر القاطعة لأي اعتداءات تستهدف أمن واستقرار دول الخليج العربي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن تقدير بلاده لمواقف القيادة السياسية في مصر الداعمة لأمن الخليج، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، وجاء ذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دكتور بدر عبد العاطي الكويت مصر وزير الخارجية والهجرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الخارجية الأمريكية تأمر موظفيها بمغادرة سلطنة عمان
شئون عربية و دولية

الخارجية الأمريكية تأمر موظفيها بمغادرة سلطنة عمان
"غير متوقعة وحاسمة".. الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل ضرباته الليلية على إيران
شئون عربية و دولية

"غير متوقعة وحاسمة".. الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل ضرباته الليلية على إيران
على غير المعتاد.. لماذا أجري أربيلوا 6 تبديلات أمام إلتشي؟
رياضة عربية وعالمية

على غير المعتاد.. لماذا أجري أربيلوا 6 تبديلات أمام إلتشي؟
"أمطار متفرقة".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر اليوم الأحد
أخبار مصر

"أمطار متفرقة".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر اليوم الأحد
موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

"لا مكان للاختباء".. مآلات الحرب على البحارة العالقين قرب إيران- بي بي سي
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"