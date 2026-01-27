إعلان

"زيرو فلتر".. داليا البحيري أنيقة في أحدث ظهور لها

كتب : سهيلة أسامة

02:52 م 27/01/2026
    أحدث جلسة تصوير لداليا البحيري
    بفستان أنيق داليا البحيري تخطف الأنظار (1)
    بفستان أنيق داليا البحيري تخطف الأنظار (3)
    بفستان أنيق داليا البحيري تخطف الأنظار (4)
    داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها (2)
    داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها (3)
    داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها (1)
    داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها (4)
    بفستان أنيق داليا البحيري تخطف الأنظار (2)

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي لاقت إعجابًا واسعًا من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت داليا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "زيرو فلتر، زيرو إيديت".

وظهرت داليا البحيري خلال الصور بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانًا أسود مطرزًا، ونسّقته مع مكياج هادئ أبرز ملامحها وجمالها الطبيعي.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "تهبلين ما شاء الله"، "قمر"، "جميلة قلبًا وقالبًا"، "بسم الله ما شاء الله على الجمال"، "الله يحميكي".

يُذكر أن الفنانة داليا البحيري تشارك في مسلسل "بدون مقابل"، بطولة الفنان هاني رمزي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

الفنانة داليا البحيري إطلالة داليا البحيري داليا البحيري على إنستجرام داليا البحيري زيرو فلتر

