"زيرو فلتر".. داليا البحيري أنيقة في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي لاقت إعجابًا واسعًا من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت داليا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "زيرو فلتر، زيرو إيديت".

وظهرت داليا البحيري خلال الصور بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانًا أسود مطرزًا، ونسّقته مع مكياج هادئ أبرز ملامحها وجمالها الطبيعي.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "تهبلين ما شاء الله"، "قمر"، "جميلة قلبًا وقالبًا"، "بسم الله ما شاء الله على الجمال"، "الله يحميكي".

يُذكر أن الفنانة داليا البحيري تشارك في مسلسل "بدون مقابل"، بطولة الفنان هاني رمزي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

