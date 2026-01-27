إعلان

بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن

كتب- مروان الطيب:

01:22 ص 27/01/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع الراحل سمير غانم
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع الفنان راغب علامة
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع الفنان أحمد فتحي
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع الفنان محمود حافظ
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع الفنان محمد رجب
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع الفنان سامي مغاوري
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع الفنان هشام ماجد
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والفنانة داليا البحيري
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع الفنانة أيتن عامر
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع الفنانة فيف عبده
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع الفنانة صبا مبارك
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع الفنانة منة فضالي
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع الفنانة مي كساب
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع الفنانة هنادي مهنا
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع الفنانة ناهد فريد شوقي
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع الفنانة وفاء عامر
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع النجوم من كواليس مسلسل إزي الصحة
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب من كواليس مسلسل البيت الكبير
  • عرض 20 صورة
    دعاء رجب مع نجوم مسلسل كيد النسا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت الفنانة دعاء رجب بزفافها، على المنتج الفني محمود العراقي بأحد الفنادق الكبرى بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

شهد حفل الزفاف وصلة رقص بين الفنانة دعاء رجب وزوجها وسط فرحة المدعويين بدخولهما عش الزوجية.

شاركت الفنانة دعاء رجب بالعديد من الأعمال التلفزيونية التي تعاونت خلالها مع أبرز النجوم منها مسلسل "كيد النسا" عام 2011 بطولة الفنانة سمية الخشاب، مسلسل "خطوط حمراء" عام 2012 بطولة الفنان أحمد السقا"، الجزء الثالث من مسلسل "الكبير أوي" عام 2013 بطولة الفنان أحمد مكي.

وكان من أبرز النجوم الذين تعاونت معهم الفنان هشام ماجد، الفنان بيومي فؤاد، الفنان أحمد رزق، الفنانة منة فضالي، الفنانة فيفي عبده، الفنان محمد رجب، الفنان سامي مغاوري، الفنانة مي كساب، الفنان محمد ثروت، الفنانة وفاء عامر، الفنان أحمد فتحي، وتقوم دعاء بنشر صورها معهم من الكواليس عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وكانت آخر مشاركات دعاء رجب الفنية بمسرحية "قلبي وأشباحه" عام 2024 وسط نخبة من النجوم هم عمرو يوزسف، مي عز الدين، سليمان عيد، تأليف نور الدين مهران وطه زغلول، إخراج محمد المحمدي.
اقرأ أيضا:
مؤلف"وننسى اللي كان" يرد على تشابه أحداثه مع حياة ياسمين عبدالعزيز وشيرين

أشرف زكي يكشف لـ"مصراوي" حقيقة تدهور حالة عادل إمام ونقله للمستشفى

دعاء رجب زفاف دعاء رجب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
زووم

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
في المصيف والملاعب.. أجمل لحظات رومانسية لأشرف داري وزوجته
مصراوي ستوري

في المصيف والملاعب.. أجمل لحظات رومانسية لأشرف داري وزوجته
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27-1-2026.. أتربة ورياح
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27-1-2026.. أتربة ورياح
بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن
زووم

بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026