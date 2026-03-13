كشف تقرير مفتش الصحة في واقعة مصرع ثلاثة أطفال إثر حريق نشب داخل عشة أعلى منزل مسقوف بالخشب بقرية القشيش التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أن الوفاة حدثت نتيجة إصابتهم بحروق شديدة من الدرجة الرابعة طالت جميع أجزاء الجسم ووصلت إلى الأنسجة العميقة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الجزم بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن الأمر متروك لنتائج تحريات المباحث.

كما انتقل فريق من المعمل الجنائي إلى موقع الحريق لإجراء المعاينة اللازمة وفحص آثار النيران، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

أسماء الأطفال المتوفين في الحادث

وتبين أن الأطفال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم هم: سعيد محمود بري، 6 سنوات، وحسن سيد محمود بيومي، عامان، وعد سيد محمود بيومي، 4 سنوات، حيث جرى إيداع الجثامين بمشرحة مستشفى شبين القناطر، والتحفظ عليهم تحت إشراف محمد الجزار مدير المشرحة، لحين صدور قرار جهات التحقيق المختصة بشأن الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية أن الأطفال الثلاثة كانوا يلهون داخل عشة أعلى سطح المنزل وقت اندلاع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بالعشة واحتجازهم بداخلها.

وعقب تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، تم العثور على جثامين الأطفال الثلاثة داخل العشة أعلى السطح، وجرى نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بالواقعة وانتقال قوات الحماية المدنية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل منزل مكون من طابقين معروشين بالخشب بقرية القشيش بدائرة مركز شبين القناطر، مع وجود حالات وفاة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث جرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحريق وأسبابه، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بمناظرة الجثامين للوقوف على أسباب الوفاة.

