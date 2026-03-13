حزب الله: نخوض معركتنا من أجل لبنان وليست من أجل أحد

كتب : عبدالله محمود

10:56 م 13/03/2026

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن لبنان يخوض معركة الدفاع المشروع لمواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي، لافتًا إلى أن هذا العدوان مستمر منذ 15 شهرا.
وأضاف قاسم في بيان اليوم الجمعة، أن المعركة التي يخوضها الحزب هي معركة المقاومة في لبنان ضد العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن موقعهم هو موقع الدفاع المشروع عن لبنان، وأن المعركة ليست من أجل أحد بل هي لبنانية بحتة.
وأشار إلى أن التحرك الدبلوماسي في لبنان فشل بشكل ذريع ولم يستطع منع الاعتداءات الإسرائيلية، وأنه لا حل أمام العدوان إلا المقاومة، محذرا من أن لبنان قد يتجه إلى الزوال إذا لم يواجه هذا العدوان.
وأوضح قاسم أنهم أخذوا العبر والدروس من المواجهة السابقة، وأن إسرائيل لا تمتلك بنك أهداف حقيقي، ولا القدرة على تحقيق أهدافها.
وأكد الأمين العام لحزب الله، أنهم أعدوا أنفسهم لمواجهة طويلة، وأن العدو سيفاجأ في الميدان.
ولفت إلى أن الظروف باتت ملائمة لمواجهة العدو لإضعاف موقفه وجره إلى اتفاق أفضل، مطالبا الحكومة اللبنانية بالتوقف عن التنازلات المجانية.

نعيم قاسم إسرائيل ولبنان إيران وأمريكا الحرب في إيران الشرق الأوسط

