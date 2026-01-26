هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحد عروض الأزياء بباريس

بالصور.. وصلة رقص بين دعاء رجب وزوجها في حفل زفافهما

خطفت النجمة هيفاء وهبي الأنظار من ظهورها الأنيق والجريء في أسبوع باريس للأزياء الراقية.

ونشرت هيفاء مجموعة صور لها عقب وصولها الريد كاربت لعرض الأزياء وظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير، وبالطو باللون الأحمر الصارخ.

وكتبت هيفاء تعليقًا على الصور: "عرض أزياء "لومار" من تصميم جورج حبيقة مجموعة ربيع صيف 2026 للأزياء الراقية".



يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

اقرأ أيضا..

محمد صلاح العزب يروج لمسلسل "الكينج": مبنعملش مسابقات عشان مش مقامنا"



قبل منشور المذيعة.. أبرز أزمات نادر أبو الليف



