هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحد عروض الأزياء بباريس

كتب : مصراوي

11:57 م 26/01/2026
خطفت النجمة هيفاء وهبي الأنظار من ظهورها الأنيق والجريء في أسبوع باريس للأزياء الراقية.

ونشرت هيفاء مجموعة صور لها عقب وصولها الريد كاربت لعرض الأزياء وظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير، وبالطو باللون الأحمر الصارخ.

وكتبت هيفاء تعليقًا على الصور: "عرض أزياء "لومار" من تصميم جورج حبيقة مجموعة ربيع صيف 2026 للأزياء الراقية".


يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

هيفاء وهبي

فيديو قد يعجبك



